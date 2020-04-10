100 مشارك في «الأزمات عن بُعد»

رأس الخيمة (الاتحاد) نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية دورة إدارة الأزمات والمخاطر عن بُعد، وقدمها الدكتور محمد جراح، استشاري رئيس ومدرب معتمد، وشارك في الدورة 100 مشارك عن بُعد، عبر الأجهزة الذكية. هدفت الدورة إلى تقديم المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين لتطوير وتطبيق أنظمة إدارة الأزمات وبناء فرق إدارة أزمات، والتعامل مع مجموعة متنوعة من الأزمات والكوارث الطبيعية في المحن الاقتصادية، التي يمكن أن تؤثر سلباً على استمرارية الأعمال.

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