الاتحادية للشباب تطلق «الاعتناء بكبار المواطنين» من الأوبئة

دبي (الاتحاد)

أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب، الدليل الإرشادي للاعتناء بكبار المواطنين أثناء انتشار الأوبئة، وذلك بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وبهدف التوعية بدور الشباب وكيفية الاعتناء بهم على أكمل وجه، ويقدم مجموعة من الإرشادات الرئيسية لطرق العناية المثلى بكبار المواطنين في ظل انتشار الأوبئة، والتدابير الوقائية التي تحول دون إصابتهم بالعدوى والأمراض، خاصة أن البعض من كبار المواطنين يعانون من أمراض مزمنة أو قلة في المناعة، لذلك فإن أي أمراض يمكن أن تؤثر سلبياً على صحتهم، ويكمن دور الشباب في زيادة الاعتناء بهم في هذه الفترة واتخاذ المزيد من التدابير الوقائية لحمايتهم.

وقال سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، عضو اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: يتضمن الدليل مجموعة من أحدث الآليات والطرق والوسائل التي تساعد الشباب الإماراتي لفهم وتأدية مهامه ودوره تجاه كبار المواطنين الذين يمثلون ركيزة التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي في دولة الإمارات.

وأكدت حصة تهلك، الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أن الدليل يُجسّد الشراكة التنموية القائمة على مبدأ المسؤولية الشخصية والوطنية، والتي تتعزز أكثر في ظل الظروف الراهنة، تحت مظلة المبادرات النوعية الهادفة إلى رفع جاهزية الشباب للتعامل مع الأوبئة. وأشارت إلى أن الدليل يتضمن إرشادات قيّمة لطرق العناية المُثلى بكبار المواطنين في ظل انتشار الأوبئة، والتدابير الوقائية التي تحول دون الإصابة والعدوى، لافتة إلى أن هذا الدليل يأتي بعد أيام على اعتماد وزارة تنمية المجتمع مبادرة «نحن أهلكم – عن بُعد» والتي حققت تواصلاً إيجابياً، عبر الاتصال الهاتفي المرئي مع نحو 1000 من كبار المواطنين، خلال المرحلة الأولى لإطلاقها.

وقالت سلمى الغفلي، مدير مشاريع في المؤسسة الاتحادية للشباب: يتضمن الدليل إرشادات تساعد الشباب على تصميم البيئة المناسبة لكبار المواطنين وتوفير الأدوات وكافة الحاجات الضرورية، وتزويدهم بالمعلومات الرسمية من مصادرها الموثوقة.