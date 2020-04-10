دبي ( الاتحاد) أشاد حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، بالدعم الذي قدمته «بينار» لمبادرة «نتواصل ونحمي»، والذي يعكس الدور المتوقع منها كشركة رائدة وفاعلة في مساندة وإنجاح المبادرات المجتمعية. وكانت «بينار ارابيا» قد أعلنت عن دعم مبادرتي «نتواصل ونحمي» و«وليف» بتوزيع سلال تحتوي على منتجات الألبان والأجبان وتوصيلها إلى منازل المشاركين في البرنامجين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع منتجات ألبان في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.