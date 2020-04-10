20 ألف مستفيد من «ميرك علينا»

الشارقة ( الاتحاد ) وزعت جمعية الشارقة الخيرية «السلة الغذائية»، وذلك تحت شعار «خلك في البيت وميرك علينا»، والتي تستهدف من خلالها 4000 أسرة أي ما يعادل 20 ألف مستفيد من سكان الإمارة المتأثرين بالأوضاع الراهنة.

وتم توزيع السلال بالتعاون مع أجرة الشارقة وجمعية الشارقة التعاونية حيث تمت الاستعانة بسائقي سيارات الأجرة لتوصيل المستحقات إلى ذويها. وذكر عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي أنه تم تجهيز المخصصات الخاصة بمشروع «ميرك علينا» لتوزيعها بواقع 3000 سلة ، إلا أن تجاوب المحسنين دفعنا إلى رفع المخصصات إلى 4000 سلة، تم البدء في توزيع 2500 سلة منها كمرحلة أولى، على أن يتم استكمال توزيع بقية المخصصات المقدرة بـ1500 سلة عبر المرحلة الثانية.

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