الامارات | «أشغال الشارقة»: 5 إجراءات لزيادة إنتاجية الموظفين بــ«العمل عن بعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أشغال الشارقة»: 5 إجراءات لزيادة إنتاجية الموظفين بــ«العمل عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مدير مركز الاتصال المؤسسي في دائرة الأشغال العامة بالشارقة، مريم المازمي، لـ«الإمارات اليوم» أن تطبيق نظام «العمل عن بعد» في الدائرة أتاح لموظفي الدائرة إنجاز مهامهم الوظيفية من دون الحاجة للحضور إلى مقر العمل، وأسهم في زيادة إنتاجية العمل في الدائرة.

وأضافت أن «هناك خمسة إجراءات متبعة للعمل عن بعد بالدائرة، وهي: الاستناد إلى شبكة خاصة للدائرة تتيح للموظفين المعنيين التواصل بالصوت والرسائل المكتوبة والمسموعة والمرئية عبر الهاتف المحمول، وإتاحة لمسؤول فريق العمل تلقي رسائل حول كل ما يقدمه الفريق بشكل مستمر، إضافة إلى التعليمات والتكليفات ومتابعة المهام على مدار الساعة، كما يتجاوز هذا عقد الاجتماعات التقليدية، ويدعم النهج التعاوني في العمل، ما يسمح للموظفين بإجراء واستقبال المكالمات عبر الفيديو، وتبادل الوثائق على أي نوع من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة».

وتطرقت إلى استخدام برنامج يضم جميع أفراد الفريق لمساعدتهم على تبادل الوثائق والمعلومات، إذ يُمكن مستودع المعلومات والأدوات الموظفين من التعاون فيما بينهم بطريقة آمنة للوصول إلى المنصة التعاونية عبر مجموعة واسعة من الأجهزة في أي وقت وأي مكان.

وأشارت إلى أن نسبة رضا المتعاملين يتم قياسها دورياً عبر استبيانات إلكترونية، وارتفعت نسبة الرضا في الفترة الحالية، معبرين عن جودة الخدمات المقدمة، مشيرة إلى أن نسبة العمل عن بعد في الدائرة تبلغ 95%، باستثناء بعض المهندسين الإشرافيين الذين يعملون في الميدان، والذين يتخذون كل الإجراءات الاحترازية والتعاميم الصادرة.

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وأشارت إلى أنه تمت إضافة خدمة جديدة إلى باقة خدمات الدائرة المتاحة عبر موقعها الإلكتروني (خدمة التفاعل المباشر) لإتاحة التواصل للمتعاملين مباشرة مع الدائرة، والرد على استفساراتهم، إذ بلغ عدد الاستفسارات الواردة إلى نظام التفاعل المباشر والبدالة الرئيسة للدائرة خلال شهر واحد 400 استفسار.

مريم المازمي:

«نسبة العمل عن بعد في الدائرة تبلغ 95% باستثناء بعض المهندسين».

400

استفسار تستقبلها «أشغال الشارقة» خلال شهر واحد