الامارات | «صحة» تفتتح 13 مركزاً جديداً لفحص «كورونا» من السيارة

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة» تفتتح 13 مركزاً جديداً لفحص «كورونا» من السيارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، أخيراً، 13 مركزاً في إمارات الدولة «للفحص من المركبة» في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى المركز الذي افتتح في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي سابقاً.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة، راشد القبيسي، إن «المراكز زودت بـ630 طبيباً وممرضاً وإدارياً، بعد تدريبهم وتأهيلهم، بحيث تُجرى الفحوص خلال خمس دقائق».ولفت إلى إجراء الفحوص لنحو 7000 شخص منذ بدء العمل في مركز مدينة زايد، الأسبوع الماضي.

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وأكد الرئيس التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية، التابعة للشركة، محمد حواس الصديد، افتتاح سبعة مراكز في أبوظبي، ومركزين في دبي، ومركز في كل من الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة. وقال الصديد إن على الراغبين في إجراء الفحص حجز موعد مسبق من خلال الاتصال بـ8001717، أو عبر التطبيق الذكي لـ«صحة». وأضاف أن الأولوية ستعطى لمن لديهم أعراض مرضية، وكبار المواطنين، والحوامل، وذوي الأمراض المزمنة، أما الراغبون في إجراء الفحص للاطمئنان فقط، فإن إجراء الكشف سيكلفهم 370 درهماً، تسدد إلكترونياً، منعاً للتلامس.

- 370

درهماً كلفة الفحص للراغبين في إجرائه بهدف الاطمئنان فقط.