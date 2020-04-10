الامارات | «طرق دبي» توصل طلبات التطبيقات الذكية.. وإقبال متزايد يومياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» توصل طلبات التطبيقات الذكية.. وإقبال متزايد يومياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي لـ«الإمارات اليوم» عن تزايد الإقبال على استخدام منافذ البيع لمركبات الأجرة العاملة بدبي في توصيل طلبات عملائهم، مؤكدة أن الهيئة توفر الخدمة أيضاً للجهات التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة عبر التطبيقات الذكية لتوصيل الطلبات المنتشرة في الإمارة.

وفي رد على سؤال حول عدد المركبات التي تم توفيرها خلال الأيام الماضية في أعقاب تدشين الخدمة في مطلع الشهر الجاري، قالت الهيئة: «هناك إقبال متزايد يومياً، وعدد مركبات الأجرة المنفذة للطلبات يختلف بحسب الجهة وحجم الطلبات الشرائية المطلوبة منها»، لافتة الى أن الهيئة على أتم الاستعداد لتلبية كامل احتياجات جمعيات الاتحاد التعاونية ومحال الهايبرماركت، وطلبات الشراء عبر التطبيقات الذكية المتوافرة في دبي.

وارتفعت نسبة الشراء للمواد الأساسية والأغذية والمنتجات الاستهلاكية بشكل ملحوظ، خلال الأسابيع الماضية، في أعقاب تطبيق خطة وطنية وقائية على مستوى البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19)، اقتضت تقييد حركة الأفراد والمركبات، ووجوب الالتزام بالبقاء في المنازل.

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وأكدت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن عملية نقل وتوصيل الطلبات للعملاء، يتم وفقاً لشروط ومعايير الجودة والصحة والسلامة، وطبقاً للتعليمات والإجراءات الصحية المعتمدة على صعيد الصحة العامة لآلية نقل البضائع في المركبات، وكذلك للشروط الصحية المعتمدة، لضمان نظافة وصحة السائقين التي من بينها ارتداء الكمامات والقفازات في عملية النقل وتسليم البضائع بصورة آمنة وسليمة.

وتابعت الهيئة أنها بادرت إلى تقديم الخدمة بهدف التخفيف من ضغط توصيل المشتريات عبر التسوق الإلكتروني للجمهور، وللمساهمة في توفير الوقت والجهد على العملاء خلال تسوقهم عن بعد، وتوصيل احتياجاتهم في أسرع وقت ممكن.

5000 مركبة ضمن أسطول «تاكسي دبي»

يضم أسطول مؤسسة «تاكسي دبي»، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، المشارك حالياً في توصيل الطلبات الشرائية الإلكترونية والذكية، ما يقارب 5000 مركبة أجرة. ويمكن تمييز مركبات أسطول مؤسسة تاكسي دبي بالسقف ذي اللون الأحمر، وتتميز المركبات بالنظافة والصيانة باستمرار، وزودت المؤسسة مركباتها بمواصفات السلامة الحديثة، كما تتم متابعتها بأحدث أجهزة التتبع عن طريق الأقمار الاصطناعية.