الامارات | مخالفات تحذيرية لغير الملتزمين بارتداء الكمامة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات تحذيرية لغير الملتزمين بارتداء الكمامة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوجئ سائقون بتلقي رسائل من شرطة دبي تفيد بتلقيهم مخالفات تحذيرية نتيجة عدم ارتداء كمامة داخل السيارة، وأفادت شرطة دبي بأن من الضروري التقيد بالتعليمات المتعلقة بإجراءات السلامة والوقاية حتى لا تثبت تلك المخالفات مؤكدة أن الهدف منها حماية الناس وتعزيز سلامتهم.

وسجلت شرطة دبي مخالفات رصدت بأجهزة الرادار حيال الأشخاص الذين لم يلتزموا بتقييد الحركة خلال فترة التعقيم الوطني التي مددت على مدار الساعة، مستثنية فقط الفئات التي لها حق الحركة لطبيعة عملها أو الحاصلين على تصريحات الخروج لقضاء أغراض ضرورية وفق شروط محددة.