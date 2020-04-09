الامارات | رجل أعمال يضع شركة طيران خاصة تحت تصرف الدولة لمواجهة «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أعمال يضع شركة طيران خاصة تحت تصرف الدولة لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبرع رجل الاعمال التشادي، أبكر مناني، المقيم في دولة الامارات، بوضع شركة الطيران التي يملكها "إيه إم جيت اكزيكتيف" Amjet

‏Executive تحت تصرف الجهات الحكومية مع تحمل كافة الرسوم التشغيلية لمواجهة جائحة كورونا.

ويعتبر مناني كابتن طيار ورجل أعمال بارز في مجال الطيران حيث أسس شركته في جنيف وأثينا قبل أن يستقر في الإقامة بالإمارات في عام 2004.

وحينما سئل عن سبب اختياره للامارات كبلد يستقر فيه بدلا من أوروبا، كان رده أنه لم يأتي وأسرته للاستثمار وكسب المال بالدرجة الأولى، بل جاؤوا لكسب الأمن والأمان في بيئة عربية أصيلة العادات ومنفتحة على الثقافات. وتعد علاقة مناني بالامارات قديمة فهو محب لسيرة الراحل المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة ومعجب بالقيادة الحالية للدولة التي تقود البلاد الى المستقبل. وأما المساهمة التي قدمها للإمارات فهي على حد تعبيره واجب آخلاقي تجاه دولة تستحق الخير من الجميع.