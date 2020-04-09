بتوجيهات محمد بن زايد... "صحة" تفتتح 13 مركزاً للكشف عن فيروس كورونا

أبوظبي (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" 13 مركزاً إضافياً للكشف عن فيروس كورونا المستجد (COVID-19) في مختلف إمارات الدولة، بالإضافة للمركز الذي افتتح في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي في وقت سابق، وذلك وفي إطار الحرص على سلامة أفراد المجتمع، والاطمئنان على صحتهم، وضمن التدابير والإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من انتشار الفيروس.

وأكد السيد راشد القبيسي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "صحة" أن فرق العمل في شركة "صحة"، وبالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، جهزت مراكز الفحص وفقاً لأعلى المعايير، وزودتها بالكوادر الطبية والفنية المؤهلة والمدربة حسب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يضع صحة وسلامة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها في أعلى سلم اهتمامات سموه، ويتابع عن كثب إقامة هذه المراكز وسرعة افتتاحها لاستقبال المراجعين.

وقال إن شركة "صحة" تعد حجر الزاوية في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحظى بسجل حافل في توفير رعاية صحية متقدمة للمجتمع، عبر شبكة رعاية تعد الأكثر تكاملاً في دولة الإمارات، إذ تضم منشآتها الطبية أفضل الإمكانيات المتطورة، وتمتلك التقنيات التي تمكنها من إحداث نقلة نوعية على صعيد رعاية المرضى، على أيدي كوادر طبية متميزة في مختلف التخصصات.

وأضاف السيد راشد القبيسي أن مراكز المسح من السيارة تم تزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات، وبعدد 630 من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية من شركة "صحة" تم تدريبهم وتأهيلهم وفقاً لأعلى المعايير، يؤدون واجبهم في خدمة أفراد المجتمع في مختلف إمارات الدولة، بحيث يتم إجراء الفحوصات اللازمة خلال 5 دقائق، إذ تم إجراء الفحوصات لحوالي 7000 شخص منذ بدء العمل في مركز مدينة زايد الرياضية في أبوظبي الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن المراكز تم إنجازها خلال 10 أيام من تاريخ صدور توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبلغت المساحة الإجمالية للمراكز نحو 23 ألف متر مربع، وأشرف عليها نحو 250 شخصاً، موزعين على 7 فرق عمل عملت وما زالت تعمل كفريق تنفيذي، وتسويقي، وخدمات مساندة، وفرق هندسية، بالإضافة إلى 67 متطوعاً.

ومن جانبه، قال محمد حواس الصديد، الرئيس التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية، التابعة لشركة "صحة" إنه تم افتتاح 7 مراكز لـ"صحة" للمسح من السيارة في إمارة أبوظبي 3 منها في مدينة أبوظبي والوثبة والباهية، ومركزان في مدينة العين أحدهما في منطقة عشارج والآخر في الهيلي. ويقدم كل مركز من هذه المراكز خدماته لـ600 مراجع، وتعمل من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساء، من الأحد إلى الخميس. كما تم افتتاح مركزين في منطقة الظفرة، في مدينتي زايد وغياثي، ويقدمان خدماتهما طيلة أيام الأسبوع وعلى فترتين من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً، ومن الساعة 4 عصراً وحتى 8 مساء، ما عدا يوم الجمعة، ويوفران الكشف لـ800 شخص يومياً.

وأضاف أن شركة "صحة" افتتحت كذلك 7 مراكز للمسح الوطني: اثنان في دبي، في كل من ميناء راشد، وفي منطقة الخوانيج، ومركز في كل من الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، ويقدم كل مركز منها خدماته لـ500 شخص يومياً، وتعمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساء.

وأكد محمد حواس الصديد مجدداً أن على الراغبين في إجراء الفحص في أي مركز من المراكز المنتشرة في جميع الإمارات حجز موعد مسبق من خلال الاتصال على خدمة استجابة 8001717، أو عبر التطبيق الذكي لشركة "صحة" بحيث يتم إجراء تقييم مبدئي لكل راغب بحجز موعد لإجراء الفحص من خلال الإجابة على بعض الأسئلة التي تتعلق بحالتهم. وفي ضوء ذلك، يتم تحديد موعد لزيارة مركز المسح لإجراء عملية الكشف عن فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وقال إن الأولوية في إجراء الفحص ستعطى لمن لديهم أعراض مرضية، ولكبار المواطنين، والحوامل، ولمن لديهم أمراض مزمنة. أما الراغبون بإجراء الفحص عن الفيروس للاطمئنان فقط ولا تستدعي حالتهم إجراء الكشف، فإن إجراء الكشف سيكون بتكلفة مادية تبلغ 370 درهما إماراتياً، يتم دفعها إلكترونياً من خلال تطبيق شركة "صحة"، إذ أتاحت "صحة"، للمتعاملين الدفع الإلكتروني خلال إجراءات التسجيل، حيث لا يتم قبول المبالغ النقدية منعاً للتلامس.

يذكر أن عملية التسجيل لحجز موعد لإجراء عملية الكشف عن فيروس كورونا المستجد، COVID-19، عبر التطبيق الذكي لشركة "صحة" تستغرق نحو دقيقتين، وهي سهلة والتسجيل متاح باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يدخل المتعامل اسمه ورقم الهوية والبريد الإلكتروني، ورقم هاتفه، وبعد ذلك يتاح له اختيار اليوم والساعة التي تناسبه، وتصله رسالة تأكيد الموعد عبر الهاتف.

ويمكن لمن يرغب تحميل التطبيق الذكي لشركة "صحة" على أجهزة الآيفون: عبر الرابط الإلكتروني: ‏https://apps.apple.com/ae/app/seha/id436297690، وعلى الأجهزة التي تسخدم نظام الآندرويد من خلال الرابط الإلكتروني: ‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linkdev.seha.