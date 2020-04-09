الامارات | تمديد إغلاق المساجد ودور العبادة بالدولة حتى إشعار آخر

شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد إغلاق المساجد ودور العبادة بالدولة حتى إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقرر تمديد العمل بقرار إغلاق المساجد والمصليات ودور العبادة بدولة الإمارات حتى إشعار آخر.

وجاء القرار حرصا على سلامة الأفراد وصحة المجتمع، وبالتنسيق بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية في الدولة.

ويأتي القرار في إطار الإجراءات الإحترازية المتخذة في عموم الدولة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد ومن أجل السلامة العامة للمجتمع.