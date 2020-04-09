الامارات | عبداللطيف الشامسي: لن يتأثر المعدل التراكمي لأي طالب في كليات التقنية العليا

شكرا لقرائتكم خبر عن عبداللطيف الشامسي: لن يتأثر المعدل التراكمي لأي طالب في كليات التقنية العليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، وفقاً للآلية الجديدة لن يتأثر سلباً المعدل التراكمي لأي طالب في كليات التقنية العليا، حيث سيكون المعدل التراكمي والوضع الأكاديمي للطالب في نهاية الفصل الدراسي الأول هو المرجع الأساسي في تقييمه.



وقال: "الآلية الجديدة لاحتساب المعدل التراكمي للطلبة لنهاية العام الأكاديمي الحالي والتي تم الإعلان عنها، جاءت بعد دراسة مستفيضة لأفضل الممارسات العالمية والأخذ بطبيعة الظروف الحالية والتي تتعلق بحداثة التطبيق الكامل للتعلم عن بعد، وكذلك النظر للفروق الفردية الطلابية والتحديات التقنية التي تواجه الطلبة، بمعنى أن الآلية سعت لضمان مصلحة جميع الطلبة وتقدير جهودهم خلال الفترة الحالية"، مشيراً إلى أن الكليات مددت فترة الانسحاب من المواد بدون الرسوب حتى تاريخ 7 مايو المقبل.



وأضاف: "في حال أن العلامة النهائية للمادة أعلى من المعدل التراكمي، ستحتسب في المعدل التراكمي الجديد وضمن الساعات المعتمدة، وفي حال كانت العلامة النهائية أقل من المعدل التراكمي فلن تحتسب في المعدل التراكمي الجديد بينما تحتسب الساعات المعتمدة، مشيراً إلى أن احتساب المعدل التراكمي الجيد سيكون بشكل إلكتروني وتلقائي.