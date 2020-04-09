الامارات | القبض على مواطن يسخر من حملة «خلك في البيت» بأم القيوين

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن يسخر من حملة «خلك في البيت» بأم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين القبض على شاب مواطن، نشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يسخر فيه من حملة «خلك في البيت» التي ينفذها رجال الشرطة في بعض مناطق الإمارة، ويجري التحقيق معه، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد استهزأ المواطن بإجراءات التوعوية التي يقوم بها رجال الشرطة، ضمن حملة «خلك في البيت»، لافتاً إلى أنه لو تمت الحملة في أم القيوين سيضع سائق الحافلة أغنية شعبية في مكبر الصوت بدلاً من دعوة السكان للبقاء في البيت، ونشر فيديو مركب لحافلة صغيرة تسير بأحد شوارع دبي، مرفقة بعبارة «الباص في شعبية الحمراء بأم القيوين»، مع صوت أغاني خليجية متنوعة.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أم القيوين، العميد حميد مطر بن عجيل إن «مثل هذه التصرفات تمثل أصحابها، وأن الشرطة لن تتهاون مع أي قول أو فعل أو أي شكل من أشكال السخرية نحو الإجراءات التي يقوم بها المكلفون بتنفيذ البرامج الوقائية في المواقع كافة، أو بالإقدام على إهانة أفراد المجتمع أو السخرية منهم».