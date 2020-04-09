الامارات | «صحة دبي»: برنامج التعقيم الوطني حقق التوازن بين احتياجات الفرد والسيطرة على الفيروس

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي»: برنامج التعقيم الوطني حقق التوازن بين احتياجات الفرد والسيطرة على الفيروس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير عام هيئة الصحة في دبي، حميد محمد القطامي، بأن برنامج التعقيم الوطني، الذي تم تطبيقه على مدار 24 ساعة، لمدة أسبوعين، كان له أثراً إيجابياً في الحد من تفشي المرض، مؤكداً أنه تم تحقيق التوازن بين احتياجات الأفراد ومقتضيات السيطرة على الفيروس.



وقال القطامي خلال مؤتمر صحافي، أجري عن بعد، اليوم، للكشف عن أبرز المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا في إمارة دبي، أن كافة الأجهزة والجهات المعنية، حرصت على التدرج في تطبيق عملية التعقيم الوطني، وذلك لتجنب أية تأثيرات سلبية على الحياة العامة في المدينة، وتحقيق التوازن بين احتياجات الفرد، وطبيعة الحياة، ومقتضيات السيطرة على الفيروس.

وأوضح أن الهدف الأساسي من برنامج التعقيم الوطني، هو تحقيق التباعد الاجتماعي، وتقليص فرص انتقال العدوى، مؤكداً أن كل الأجهزة الأمنية والشرطية والمواصلات، والجهات الاقتصادية والصحية، بذلت جهود كبيرة لتحقيق الانضباطية في انسيابية الحياة.

وأضاف: «سوف نخضع برنامج التعقيم الوطني، للتقييم، لقياس مدى تأثيره على عدد الإصابات ونتائج الشفاء»، مشيراً إلى أنه تم الاستفادة من تجارب دول عالمية، اتخذت مثل هذه التدابير في مواجهة الفيروس.