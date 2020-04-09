أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة دار زايد للرعاية الأسرية برئاسة سعادة مبارك سعيد الشامسي.

وبحسب القرار، يضم مجلس الإدارة في عضويته كلاً من أصحاب السعادة والسادة: الدكتور فهد مطر سالم بن مسيعد النيادي وممثلاً عن دائرة الصحة وممثلاً عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي وممثلاً عن القيادة العامة للقوات المسلحة وممثلاً عن وزارة التربية والتعليم.

وتمتد عضوية المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة دار زايد للرعاية الأسرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.