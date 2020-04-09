محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين مدير عام لهيئة أبوظبي للإسكان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعيين سعادة بشير خلفان سالم المحيربي مديراً عاماً لهيئة أبوظبي للإسكان.

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