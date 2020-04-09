الامارات | القطامي: 85% من مصابي «كورونا» في دبي حالتهم بسيطة ومتوسطة

شكرا لقرائتكم خبر عن القطامي: 85% من مصابي «كورونا» في دبي حالتهم بسيطة ومتوسطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير عام هيئة الصحة في دبي، حميد محمد القطامي، بأن ما بين 80% و85% من المصابين بفيروس كورونا في دبي حالتهم بين بسيطة ومتوسطة، مشيراً إلى أن الأعراض والفترة اللازمة للشفاء تعتمد حسب الحالة الصحية لكل مريض، ومدى قوة الجهاز المناعي لديه.



وأوضح القطامي خلال مؤتمر صحافي أجري عن بعد، اليوم، للكشف عن أبرز المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا في إمارة دبي، عبر شاشة تلفزيون دبي، أن المدة التي يحتاجها المريض للشفاء تتراوح بين أسبوع و30 يوماً، يعتمد ذلك على مدى استجابة المريض.

وأكد أن الهيئة اتخذت إجراءات من شأنها رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الصحية، احترازياً، تحسباً لأي زيادة قد تطرأ في أعداد المصابين، فضلاً عن تخصيص مبان للعزل والحجر الصحي بمواصفات عالمية.