شكرا لقرائتكم خبر عن القطامي: 85% من مصابي «كورونا» في دبي حالتهم بسيطة ومتوسطة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير عام هيئة الصحة في دبي، حميد محمد القطامي، بأن ما بين 80% و85% من المصابين بفيروس كورونا في دبي حالتهم بين بسيطة ومتوسطة، مشيراً إلى أن الأعراض والفترة اللازمة للشفاء تعتمد حسب الحالة الصحية لكل مريض، ومدى قوة الجهاز المناعي لديه.
وأوضح القطامي خلال مؤتمر صحافي أجري عن بعد، اليوم، للكشف عن أبرز المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا في إمارة دبي، عبر شاشة تلفزيون دبي، أن المدة التي يحتاجها المريض للشفاء تتراوح بين أسبوع و30 يوماً، يعتمد ذلك على مدى استجابة المريض.
وأكد أن الهيئة اتخذت إجراءات من شأنها رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الصحية، احترازياً، تحسباً لأي زيادة قد تطرأ في أعداد المصابين، فضلاً عن تخصيص مبان للعزل والحجر الصحي بمواصفات عالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | القطامي: 85% من مصابي «كورونا» في دبي حالتهم بسيطة ومتوسطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.