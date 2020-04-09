الامارات | افتتاح 13 مركزاً لفحص "كورونا" من المركبة في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 13 مركزاً لفحص "كورونا" من المركبة في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتحت "صحة"، خلال 10 أيام، 13 مركزاً إضافياً للفحص من المركبة للكشف عن فيروس كورونا المستجد COVID-19 على مستوى الدولة، إضافة إلى المركز الذي افتتح بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، في وقت سابق، في إطار الحرص على سلامة أفراد المجتمع وصحتهم.



وقام فريق مكون من 317 شخصاً، من ضمنهم متطوعون، بإنجاز إنشاء المراكز التي تصل مساحتها الإجمالية إلى 23 ألف متر مربع.



وأوضح مكتب أبوظبي الإعلامي، أن المراكز تضم 630 من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية المؤهلة، تم تدريبهم وتأهيلهم وفقاً لأعلى المعايير، لإنجاز الفحص بكفاءة خلال خمس دقائق، مشيراً إلى أنه منذ افتتاح المراكز تباعاً، على مدى الأيام الماضية، تم إجراء الفحوص لأكثر من 12 ألف شخص. وتبدأ عملية الفحص في أي مركز على مستوى الدولة من خلال حجز موعد مسبق بالاتصال على خدمة "استجابة" 8001717، أو عبر التطبيق الذكي لشركة "صحة" بحيث يتم إجراء تقييم مبدئي.



وأشار إلى أن الأولوية في إجراء الفحوص، ستُعطى للذين يعانون أعراضاً مرضية، وكبار المواطنين، والحوامل، والذين يعانون أمراضاً مزمنة، أما الراغبون في إجراء الفحص للاطمئنان، ولا تستدعي حالتهم إجراء الكشف، فإن الفحص سيكون بكلفة 370 درهماً، يتم دفعها إلكترونياً من خلال تطبيق شركة "صحة".