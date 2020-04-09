الامارات | «تخطيط الشارقة» تنجز المعاملات عبر «واتس آب» على مدار الساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن «تخطيط الشارقة» تنجز المعاملات عبر «واتس آب» على مدار الساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، المرحلة الثانية من خدماتها على تطبيق «واتس آب» باللغتين العربية والإنجليزية عبر الرقم (0097165121212) وتشمل 11 خدمة ليصل عدد الخدمات المقدمة عبر التطبيق منذ اطلاقه منتصف العام الماضي إلى 20 خدمة أتاحت إمكانية إنجاز المعاملات على مدار اليوم وخلال العطلات الرسمية والإجازات.



وأفاد عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، المهندس خالد بن بطي المهيري، بأن الخدمات المدرجة حديثاً عبر التطبيق، تلبي احتياجات الجمهور وتعزز جهود الدائرة في تسريع وتسهيل انجاز المعاملات للمتعاملين، لافتاً إلى أنها تضمنت خدمة حجز مواعيد مع موظفي الإدارات ليتم التواصل مع المراجعين عن بعد، والرد على مختلف التساؤلات والاستفسارات حول المعاملات.

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وحول إمكانية التسجيل للحصول على هذه الخدمات ذكر الظفيري أن العميل يستطيع استخدام الخدمة فور تسجيل الرقم 0097165121212 وارسال كلمة «مرحبا» أو «Hello» للبدء في التواصل واختيار الخدمات المعروضة آلياً حتى إنهاء الخدمة واستلام المنتج النهائي، مبيناً أن بعض الخدمات تتطلب عدة معلومات طبقاً لكل حالة مثل رقم الهوية أو رقم المعاملة أو اسم المستخدم الخاص بالمتعامل في الخدمات الإلكترونية المسجل بالدائرة.



ولفت إلى أن المرحلة الأولى من الخدمات عبر «واتس آب»، شملت تسع خدمات منها إمكانية الحصول على قائمة الفروع، أو معرفة إحداثيات مواقع قطع الأراضي، ومعرفة حالة الطلب، ورسوم المعاملات، والحصول على المنتج النهائي، وتجديد أو إلغاء عقد الإيجار، حيث تتوفر جميع هذه الخدمات بشكل آلي دون أي تدخل بشري.



وأشار إلى أنه يمكن الحصول على الخدمات عبر «واتس آب» على مدار اليوم وفي أيام العطلات الرسمية والإجازات، حيث أن التطبيق الذكي توفير تواصلاً آلياً وبسيطاً دون الاضطرار إلى تسجيل الدخول كما في التطبيقات الأخرى.

