الامارات | «إسعاد» و«أغذية» تقدمان مواد غذائية وحياتية لـ 90 أسرة في الحجر المنزلي

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاد» و«أغذية» تقدمان مواد غذائية وحياتية لـ 90 أسرة في الحجر المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»، ووقاية أفراد المجتمع من مخاطر الإصابة، ومساندتهم على الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الحكومة، نفذت لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي وبالتعاون مع شركة «أغذية»، مبادرة مجتمعية استهدفت 90 أسرة وضعت في «الحجر المنزلي» من قبل الجهات المعنية كإجراء احترازي من الفيروس.



وقام فريق من لجنة بطاقة إسعاد تحت إشراف رئيسة اللجنة منى العامري، بإيصال مجموعة من المستلزمات والمواد الغذائية الضرورية الكافية لمدة شهر كامل، إلى منازل الأسر التي شملها الإجراء الاحترازي، وذلك بالتعاون مع شركة «أغذية».

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وقالت العامري إن المبادرات التي تنفذها اللجنة بالتعاون مع شركاتها خلال هذه الفترة الاستثنائية، تأتي بتوجيهات وإشراف مباشر من القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، بضرورة التكاتف والتعاون في مختلف الجوانب للمساهمة في دعم الجهات الرسمية على تخطي الأزمة الراهنة، ومواجهة هذا الوباء المنتشر في دول العالم.



وأضافت إن ما نقدمه شيء بسيط مقارنة بالجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات المتمترسة في «خط الدفاع الأول» لدرء هذا الخطر عن المجتمع الإماراتي.



من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أغذية»، المهندس جمال سالم الظاهري، عن تقديره للجنة بطاقة إسعاد على طرحها مثل هذه المبادرات في هذا التوقيت، مؤكداً أن الشركة على استعداد دائم للمشاركة ودعم المؤسسات التي تسعى لتقديم خدمات اجتماعية تسهم في تعزيز الترابط بين القطاعات الحكومية والخاصة لمجابهة مختلف التحديات التي يواجهها المجتمع.