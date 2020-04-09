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الامارات | انخفاض الجرائم الجنائية وبلاغات الشيكات 96% في الشارقة

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الشارقة ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شرطة الشارقة عن تراجع كبير في معدلات الجرائم والبلاغات الواردة إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة خلال فترة تطبيق التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهة (كوفيد 19) حيث لم يتجاوز عدد القضايا والبلاغات المسجلة في مراكز الشرطة الشاملة 48 بلاغاً على مستوى الإمارة، مقارنة بـ 717 بلاغاً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لافتة إلى بلاغات الشيكات بدون رصيد تراجع 96% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.


وأفاد مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالإنابة في شرطة الشارقة، العقيد يوسف عبيد بن حرمول، بأنه التدابير الاحترازية التي تم تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وما اتصل بها من تدابير أمنية لضمان حسن سير العمل بتلك التدابير، كان له أثر واضح وملموس على انخفاض معدلات الجرائم والبلاغات، حيث شملت هذه الإجراءات تعزيز التواجد الأمني بشكل لافت في كل المناطق خصوصاً خلال ساعات تطبيق برنامج التعقيم الوطني ما بين الثامنة مساءً والسادسة صباحاً، وما تبع ذلك من تقييد الحركة المرورية ومساءلة المخالفين، والتواصل الفعال مع أفراد المجتمع بكل الوسائل لحثهم على الإلتزام بالبقاء في مساكنهم، وحث المراجعين والمتعاملين على استخدام التطبيقات الذكية في إنجاز المعاملات عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي توفرها الجهات الحكومية.

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