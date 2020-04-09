خطوات وإرشادات الحصول على خدمة الفحص عن كورونا من المركبة في دبي

دبي - بواسطة محمد فارس © Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten 07 April 2020, North Rhine-Westphalia, Heinsberg: A woman in a protective suit holds a smear test in her hand in the Johannes-Sondermann-Haus of the AWO Altenzentrum. In the Heinsberg district, which is particularly affected by the corona virus, the regulations on visiting ban and infection control will continue to be implemented over the Easter holidays. Photo: Jonas Güttler/dpa (Photo by Jonas Güttler/picture alliance via Getty Images)

أطلقت هيئة الصحة بدبي خدمة الفحص من المركبة للكشف عن الفيروس، وذلك في مركز نادي النصر بدبي الذي أطلقته الهيئة لهذا الغرض، وذلك تعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الهادفة لتقديم خدمات صحية آمنة وسريعة، تضمن حماية مقدمي الخدمة ومتلقيها.

وحددت هيئة الصحة بدبي عدداً من الخطوات التي يجب اتباعها من قبل كل من يرغب في الحصول على خدمة الفحص من المركبة، وتشمل:

– التواصل مع مركز الاتصال الموحّد التابع للهيئة على الرقم 800342 للحصول على موعد بمركز الفحص عبر المركبات بمقره في نادي النصر.

– سيتلقى الشخص الراغب في الخدمة رسالة نصية عبر هاتفه النقال تتضمن معلومات حول الموعد ورقم الممر المحدد للفحص.

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– لن يتم إجراء الفحص دون وجود رسالة تأكيد حجز موعد ومكان الفحص .

– يجب على الراغب بالفحص إبراز بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية للمواطنين والمقيمين.

– يجب على الشخص الراغب بالفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد من المركبات بالتسجيل على الموقع الالكتروني: https://dxbpermit.gov.ae/permits، للحصول على تصريح للحركة من شرطة دبي.

– التقيد بالتدابير الاحترازية والوقائية الواجب إتباعها عند الخروج من المنزل وهي ارتداء الكمامات والقفازات، وأن لا يزيد عدد مستقلي السيارة عن ثلاثة أشخاص.

– في حال تم استيقاف أحد المتوجهين إلى أو العائدين من خدمة الفحص من المركبة من قبل أفراد الشرطة، يمكنهم إبراز الرسالة النصية الواردة إليهم من هيئة الصحة بدبي.

– في حال تم تصوير أحدهم من قبل الرادارات في وقت تقييد الحركة فيمكنهم تقديم نفس الرسالة النصية كإثبات في وقت لاحق.

وأوضحت هيئة الصحة بدبي أنه على الأشخاص الذين ثبتت أن نتيجة فحصهم إيجابية، يجب أن يقوموا بحجز نفسهم في المنزل وتجنب الاختلاط مع الآخرين، وسيتم التواصل معهم من قبل الهيئة لإجراء اللازم، وفي حال لم يتم التواصل بعد ظهور النتيجة بـ 24 ساعة، يمكنهم التواصل مع الهيئة عبر مركز الاتصال 800342 .

بسبب كورونا.. الإمارات في وضع صامت

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