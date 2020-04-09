الامارات | تحرك برلماني جديد بشأن مشروع قانون «حماية المستهلك»

شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك برلماني جديد بشأن مشروع قانون «حماية المستهلك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت منذ قليل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماع عقدته عن بعد عبر تقنية «فيديو كونفرنس»، برئاسة رئيس اللجنة، سعيد راشد العابدي، لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، الذي يتضمن 36 مادة.



وواصلت اللجنة مناقشة بنود مشروع القانون، حيث أجرت العديد من التعديلات على بنوده بعد مناقشتها باستفاضة، حرصاً على وضع مصلحة جميع الأطراف أمام تلك التعديلات، والخروج بقانون يحقق متطلبات المستهلك ويحفظ حقوقه عند شراء أي سلعة.



وأكد العابدي، أن اللجنة ستلتقي خلال اجتماعاتها المقبلة بممثلي الجهات المعنية، خصوصاً وزارة الاقتصاد، وذلك ضمن خطة عملها في مناقشة القانون، إذ سيتم عقد اجتماع مع ممثلي الوزارة عن بعد الأسبوع المقبل، للاستماع إلى وجهة نظرهم وتبادل الآراء حول بنود مشروع القانون والرد على استفسارات اللجنة.



وقال إن «مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك يهدف إلى الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها المستهلك أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته، وجودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة، دون إلحاق الضرر به عند استعماله السلعة أو تلقيه الخدمة».