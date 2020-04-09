الامارات | شرطة دبي تزود العمال بالاحتياجات الأساسية.. «لا تشيلون هم»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تزود العمال بالاحتياجات الأساسية.. «لا تشيلون هم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، وفريق الأزمات والكوارث في دبي، والجمعيات الأهلية وعدداً من شركات القطاع الخاص، حملة توعية وبرامج تثقيفية طبية تحت شعار «لاتشيلون هم» لفئة العمال في المناطق الرئيسة التي تجمع هذه الفئة، وهي المحيصنة والقوز الصناعية وجبل علي الصناعية ودبي للاستثمار.



وحددت خمسة إجراءات أساسية يجب الالتزام بها لحماية هذه الفئة وهي، تعقيم مرافق السكن العمالي، وتطهير وسائل نقل العمال جيداً بشكل يومي، وتوفير معقم اليدين عند بوابات الحافلات لاستخدامها من قبل العمال عند الصعود، والتركيز على التباعد الجسدي، والابتعاد عن أداء مهام العمل بشكل جماعي.

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وقال مدير الادارة العامة لحقوق الانسان في شرطة دبي، العميد الدكتور محمد عبدالله المر، إن الحملة تستهدف فئة كبيرة ومهمة في إمارة دبي وهي فئة العمال، ومن الضروري توعيتهم بسبل الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) عبر الإرشادات الصحية والوقائية، وتوفير مواد وأدوات التعقيم، إلى جانب دعمهم بالاحتياجات الضرورية للحفاظ على صحتهم والاعتناء بها، بما يمكنهم من ممارسة حياتهم ومزاولة أعمالهم في القطاعات الحيوية.



وأضاف أن حملة «لا تشيلون هم» تضمنت محاضرات وورش خاصة بالصحة حول الوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا»، وطرق انتقال العدوى وكيفية حماية أنفسهم، والأعراض التي تظهر على الشخص المصاب وغيرها من الإرشادات الأخرى.



وأشار إلى توزيع مئات المعقمات والكمامات على العمال، إضافة إلى مواد تموينية وحقائب غدائية متكاملة، فضلاً عن استهداف أصحاب المساكن العمالية عبر توزيع نشرات التوعية، إلى جانب عرض الأفلام التثقيفية بلغات عدة عن كيفية اتخاذ إجراءات احترازية جدية من حيث الالتزام بقواعد الصحة العامة وتنظيف وتعقيم الأسطح، وتوفير المطهرات في متناول العمال بأماكن عملهم وسكنهم ووسائل نقلهم، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، والخطوات الواجب اتخاذها في حال ظهور حالات مصابة بالفيروس في أي منشأة، والمتمثلة في عزل المصاب، والاتصال فورا بالسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.