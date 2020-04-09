الامارات | حالتان تُرفض فيهما "الإجازة الاستثنائية" لموظفي الحكومة

شكرا لقرائتكم خبر عن حالتان تُرفض فيهما "الإجازة الاستثنائية" لموظفي الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُرفض طلب الإجازة الاستثنائية للموظف في الحكومة الاتحادية في حال فقد أحد الشروط المطلوبة لمنحه الإجازة، وفي حال رأت جهة عمله ضرورة أن يعمل عن بعد بدلاً من الإجازة الاستثنائية.

وأفاد مكتب الاتصال لحكومة الإمارات بأنه يمكن تمديد فترة الإجازة في حال تمديد فترة الحجر المنزلي لإجراء فحوصات إضافية، وذلك لحين ظهور النتائج الطبية، كما تستمر الإجازة لشاغلي الوظائف الطبية المحددة في القرار أو العاملين بمراكز الحجر الصحي، إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه.

وفي رده على سؤال حول إمكانية رفض طلب الإجازة الاستثنائية في حال استيفائه الشروط المطلوبة كافة، أوضح المكتب أنه يمكن للجهة الحكومية في حال الوظائف ذات الأهمية القصوى، أن تقرر للموظف الاستمرار في العمل عن بعد بدلاً من الإجازة الاستثنائية.

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ولفت إلى أنه لا يمكن للموظف المتزوج وليس لديه أبناء، الحصول على إجازة استثنائية، على الرغم من أنه تنطبق عليه بقية شروط التقديم على الإجازة لتدبير شؤون الأسرة، لأن الهدف منها رعاية الأبناء وهو ما لا يتحقق في هذه الحالة.

واشترط قرار الإجازة الاستثنائية لموظفي الحكومة الاتحادية مراعاة ألا تزيد أعمار أبناء الموظف المتقدم بطلب للحصول على الإجازة، على 16 سنة، أما في حال وجود أبناء من أصحاب الهمم فلا يحدد عمر معين لهم.