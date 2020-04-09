الامارات | 1000 درهم عقوبة القاء الكمامات والقفازات على الطرق

شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 درهم عقوبة القاء الكمامات والقفازات على الطرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي من القاء الكمامات والقفازات على الطرق والمرافق العامة بعد استخدامها كونها تشكل مخاطر صحية وبيئية على المجتمع وحثتهم على اتخاذ السلوكيات الإيجابية التي تعزز الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري المشرق للمدن.



وأوضحت أن هذا التصرف قد يتسبب في نقل الأمراض للآخرين خصوصاً إذا كانت ملوثة وتمت ملامستها، مؤكدةً أن التزام الإجراءات الاحترازية والوقائية مسؤولية مشتركة بين الجميع.

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وذكرت أن قانون المرور بين في المادة رقم 71 أن "إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق يعد مخالفة أثناء القيادة " غرامتها 1000 درهم، وتسجيل 6 نقاط مرورية على السائقين المخالفين.



ودعت إلى ضرورة التعاون مع الجهات المختصة في الاهتمام بالصحة والسلامة والبيئة بالتخلص من القفازات والكمامات المُستخدمة في حاويات القمامة المغلقة.