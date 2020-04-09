الكشف عن حقيقة خطوبة ناصيف زيتون من الفنانة هيا مرعشلي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بخبر خطوبة الفنانة السورية هيا مرعشلي من الفنان السوري ناصيف زيتون، حيث أكد الفانز أن ناصيف زيتون من المستحيل أن يتخذ هذه الخطوة دون أن يشارك الخبر مع محبيه في العالم العربي.

وعلقت الفنانة السورية هيا مرعشلي ، اليوم الخميس، على الشائعات التي انتشرت منذ يومين عن خطوبتها من الفنان السوري ناصيف زيتون، مؤكدة مرعشلي أن الأمر مجرد إشاعة ولا صحة للأمر أبداً.

وشكل الخبر خطوبة ناصيف زيتون وهيا مرعشلي صدمة لمحبين ناصيف زينون وخاصةً الفتيات، حيث تواصلت التعليقات من محبي الفنان ناصيف زيتون وخاصة البنات اللواتي علقن على الموضوع خطبته من الفنانة هيا مرعشلي بطريقة لطيفة مثل "راح منا الغالي"..."تكة راح يوقف قلبي".

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في حين قال البعض أن ناصيف زيتون يعيش قصة حب مع فتاة لبنانية تعيش في دبي.

وكالعادة خبر العلاقة التي قد تكون تجمع الفنان ناصيف زيتون مع فتاة لبنانية في قصة حب لا يزال مجرد أقوال لحد الآن. ومن المعروف أن ناصيف زيتون لا يحب التحدث كثيراً عن علاقاته الشخصية.

وشارك الفنان السوري في برنامج المواهب ستار أكاديمي 7 في نهاية العام 2009 وقدم المواويل والأغاني الجبلية لوديع الصافي، فعلى مدى إطلالاته في سهرات البرنامج تنقل بين نوعيات مختلفة من الأغاني الإيقاعية، وقد نال حضوره وصوته إعجاب الفنان اللبناني وديع الصافي وكذلك حصل على دعم سلطان الطرب جورج وسوف وعلى تشجيع الفنان الياس كرم وتميز بعدم تعرضه للإبعاد طول فترة البرنامج وحاز على إعجاب المدرسين في الأكاديمية.