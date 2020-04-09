الامارات | 4 شروط لحصول الموظف في الحكومة الاتحادية على "إجازة استثنائية"

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شروط لحصول الموظف في الحكومة الاتحادية على "إجازة استثنائية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مكتب الاتصال لحكومة الإمارات بأن قرار "الإجازة الاستثنائية" الذي اعتمده مجلس الوزراء، أمس، يمنح موظف الحكومة الاتحادية الحصول إجازة استثنائية في حال غياب أحد الوالدين بسبب الحجر المنزلي أو الصحي، أو بسبب عمل أحد الزوجين في المجال الصحي لفترات طويلة ومخالطته لمصابين بفيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن هذه الإجازة مدفوعة الراتب، بهدف توفير الرعاية اللازمة للأبناء وحمايتهم صحياً.

وأوضح المكتب في الإجابات على الأسئلة الخاصة بالقرار، والتي أعدها لتوضيح ما جاء في القرار، أنه يُشترط في المتقدم للحصول على الإجازة الاستثنائية أربعة شروط، هي أن يكون موظفاً في إحدى الوزارات أو الجهات الاتحادية، وأن يكون متزوجاً، وأن يكون لديه أبناء يحتاجون للرعاية، وأن ينطبق على الزوج أو الزوجة ثلاثة شروط.

وأوضح القرار أن الشروط الواجب توافرها في الزوج أو الزوجة هي وضع أيّ منهما (الزوج أو الزوجة) في الحجر المنزلي أو الصحي بقرار من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الهيئة الصحية المحلية، وإذا كان الزوج أو الزوجة من الأطباء أو الممرضين أو المسعفين الذين تتطلب مهامهم الاحتكاك المباشر مع المرضى المصابين بفيروس كورونا، وإذا كان الزوج أو الزوجة من العاملين في المراكز المخصصة لعمليات الحجر الصحي.