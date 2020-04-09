الامارات | شرطة أبوظبي تحذر من نشر وتداول الإشاعات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذر من نشر وتداول الإشاعات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي، الجمهور إلى عدم نشر الإشاعات وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تضم عدداً من الرسائل، بعضها يفتقد الدقة والمصداقية، تؤثر في الرأي العام.
وأوضحت أن نشر الإشاعات جريمة يعاقب عليها القانون، وفقاً للمادة (198) مكرر من قانون العقوبات الاتحادي ، والتي تنص على أنه يعاقب كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأكدت أهمية أن يكون أفراد المجتمع درعاً واقياً في التصدي لانتشار الإشاعات والأخبار المضللة، وتحري الموضوعية والمصداقية، وليكن أساسنا في هذا الجانب الرجوع للجهات الرسمية للتأكد من المعلومات.
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