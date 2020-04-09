"الأرصاد" يحذر من تقلبات الطقس خلال الأيام المقبلة

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس خلال الأيام القادمة حارا نهاراً غائماً جزئياً على بعض المناطق مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً واحتمال سقوط بعض الأمطار مع انخفاض طفيف في درجة الحرارة.

و يكون الطقس اليوم حاراً نهاراً - غائماً جزئياً على بعض المناطق مع تكون بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كيلو متر في الساعة.. والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

و يستمر الطقس غداً حاراً مغبراً نهاراً غائماً جزئياً على بعض المناطق مع تكون بعض السحب شرقا قد تكون ركامية بعد الظهر.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كيلو متر في الساعة.

والبحر متوسط الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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و يستمر الطقس يوم " السبت " حاراً و مغبراً نهاراً - غائماً جزئياً على بعض المناطق مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً واحتمال سقوط بعض الأمطار بعد الظهر.

والرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كيلو متر في الساعة.. و البحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

و يشهد يوم "الأحد " طقساً مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والساحلية وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف خاصة على السواحل.

و يكون الطقس يوم "الإثنين" المقبل مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحيانا على بعض المناطق الغربية خاصة الساحلية والجزر مع فرصة لسقوط الأمطار وانخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة.