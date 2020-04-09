طقس اليوم صحو

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ويحتمل تكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر.

وقال إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

وأوضح أن الرياح ستكون شمالية شرقية - جنوبية شرقية/‏ 20 - 30 كم/‏س تصل إلى 42 كم/‏س أحياناً.

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