في الظفرة.. «السكري» يتقدم والعائدات كبيرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

يأتي محصول الذرة المرتبة الخامسة في قائمة الخضراوات المزروعة في الظفرة بعد الطماطم والخيار والملفوف والبصل، حيث بلغت مساحة الأراضي المزروعة به 274 دونماً.

وتأتي الذرة السكرية في المركز الأول بأنواعها، تليها الذرة البيضاء بكميات ضئيلة لاستخدامها كعلف حيواني.

وأكد عبيد المزروعي مزارع أنه يحرص على زراعة الذرة كونها تمثل منتجا اقتصاديا مربحا وذو مردود مادي كبير إذا ما تم الاهتمام بها خاصة الذرة السكرية، موضحاً أنه يبيع كرتونة الذرة السكرية ذات وزن 20 كج بـ 50 درهما وبالتالي فإن الإنتاج وقيمة المبيعات تعتبر مشجعة للمزارع على زيادة إنتاجه من هذا المنتج ذو الاستخدامات المتعددة سواء كطعام أو كعلف.

وأشار إلى أن مزارع ليوا تعتبر من أكثر المناطق ملائمة للزراعة خاصة وأن الذرة لا تستلزم كميات كبيرة من المياه وينتج الدونم حوالي 2 طن من الذرة وهو ما يجعل زراعته بكميات كبيرة أمرا مربحا لصاحب المزرعة كما يسهم في سد احتياجات السوق المحلي من احتياجاته للذرة، لذلك فأن كميات الذرة المستورده تعتبر ضئيلة مقارنة بباقي الخضراوات كون مزارع الدولة تسد جانب كبير من احتياجات السوق.

وبحسب هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية فإن الظفرة تزرع 274 دونماً من الذرة وهذه المساحة تنتج 447.5 طن وتبلغ قيمتها الاقتصادية مليون و 185 ألف درهم، وفق إحصاءات 2018.

وأكد صالح المنصوري صاحب مزرعة، أن غالبية زراعات الذرة تتم داخل الحقول المكشوفة وأن الزراعة المائية ترتكز بشكل كبير على الخضراوات والفاكهة، حيث يكون العائد منها مقارنة بتكاليفها كبير وأوفر، بينما الذرة لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه في الحقول المكشوفة وبالتالي تعتبر زراعتها موفرة ومشجعة للمزارع الذي يرغب في زيادة دخله بواسطة إنتاج كميات من الذرة وخاصة السكرية منها.

24 ألف حيازة نباتية في أبوظبي

كشف تقرير صادر عن مركز الإحصاء في أبوظبي، أمس، أن عدد الحيازات النباتية في إمارة أبوظبي بلغ في نهاية العام الماضي 24 ألفاً و18 حيازة بمساحة إجمالية تقدر بنحو 749 ألفاً و868 دونماً.

ويظهر التقرير أن القسم الأكبر من الحيازات النباتية يتركز في منطقة العين التي وصل عددها إلى 11 ألفاً و921 حيازة بمساحة إجمالية تصل إلى 452 ألفاً و503 دونمات، يليها منطقة الظفرة بـ 8 آلاف و492 حيازة، بمساحة إجمالية 207 آلاف و686 دونماً، في حين بلغ عدد الحيازات في منطقة أبوظبي 3 آلاف، و605 حيازات بمساحة إجمالية تصل إلى 89 ألفاً و679 دونماً.

وكشفت هيئة أبوظبي للزراعة وسلامة الأغذية، في وقت سابق، أن إجمالي الدعم الذي تقدمه أبوظبي للمستفيدين من برنامج تحسين دخل المزارعين في الإمارة، يصل إلى مليار و80 مليون درهم سنوياً. ونجحت الهيئة في إصدار سجل الحيازات الزراعية في الإمارة، ما أسهم في توفير وتحليل وإدارة كل البيانات المتعلقة بالمزارع بمختلف أنواعها وثرواتها الزراعية والحيوانية، وبما يخلق منظومة علمية لدعم واتخاذ القرار في هذا القطاع الحيوي.