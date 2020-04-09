خير الدار.. الذرة مساحات تتسع وإنتاج يزدهر

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ موسم حصاد الذرة الحلوة بالعديد من المزارع على مستوى الدولة، وسط توقعات بزيادة إنتاج المساحات المخصصة لهذا المحصول المهم، والذي بات يغطي نحو 80% من حاجة السوق المحلي، بحسب مزارعين أكدوا أن محصول الذرة من المحاصيل التي كانت تزرع على مساحات قليلة في مختلف المناطق، وبعد قيام دولة الاتحاد، وجه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالتوسع في هذا المحصول وجلب بذور ذات إنتاجية عالية، الأمر الذي جعل هذه الزراعة تزدهر على يد القائد المؤسس.

وأكد عدد من المزارعين أن الذرة منتج اقتصادي ذو مردود مادي كبير، وخاصة الذرة الحلوة، ذات الفائدة الكبيرة كونها غذاء للإنسان والحيوان، وتدخل في صناعة الزيوت، مشيرين إلى أن غالبية زراعات الذرة تتم داخل الحقول المكشوفة، وبالتالي تعتبر زراعتها موفرة ومشجعة للمزارع الذي يرغب في زيادة دخله عن طريق إنتاج كميات من الذرة، وخاصة السكرية منها.

في موازة ذلك، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن الوزارة وفي إطار سعيها لدعم المنتج الزراعي المحلي، تتعاون مع صناديق الدعم الكبرى، ومنافذ البيع الرئيسة في الدولة، بهدف تعزيز نمو واستدامة القطاع الزراعي في الدولة، والمساهمة في تسويق المنتجات الزراعية الإماراتية.