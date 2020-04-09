مليونا درهم من «زايد الخيرية» للدعم المجتمعي

أبوظبي (الاتحاد) وجّه سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بالمساهمة بمبلغ مليون درهم لصالح صندوق «الإمارات وطن الإنسانية»، كما وجّه سموه أيضاً بالمساهمة بمليون درهم إلى الصندوق الاجتماعي لحملة «معاً نحن بخير». وقال حمد سالم بن كردوس العامري، مدير عام المؤسسة: إن المؤسسة لن تتوانى عن القيام بدورها الإنساني والخيري، وخاصة في هذه الآونة لتقديم المساعدات وهي تعمل بكل طاقاتها عن بُعد، وتتلقى الطلبات إلكترونياً لتقديم المساعدات وبصورة سريعة للأسر المتعففة والشرائح المحتاجة من مواطنين ومقيمين، تحقيقاً للأهداف الإنسانية الرائدة التي وضعها صاحب الوقف المؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» ‏الذي ترك لنا أثراً عظيماً في دروس العمل الخيري والإغاثة في فترات الأزمات.

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