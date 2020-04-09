مليونا درهم من «حمد الشرقي الخيرية»

الفجيرة (وام) قدمت «مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية» مليوني درهم توضع في حساب «صندوق الإمارات وطن الإنسانية» لدعم مبادراته في توحيد الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، وبما يتوافق مع أهداف المؤسسة في تحقيق المبادئ الإنسانية السامية، من خلال دعم الشرائح المحتاجة، وتوفير المساعدات المالية والعينية لها.

وقال سهيل القاضي مدير المؤسسة، إن دعم صندوق الإمارات يأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وأكد أهمية دور «صندوق الإمارات وطن الإنسانية» في تعزيز جهود الإمارات في الحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

كما قدمت «جمعية الفجيرة الخيرية» مليوني درهم تسلم بشكل مباشر إلى «صندوق الإمارات وطن الإنسانية» لدعم مبادراته.

وقال معالي سعيد الرقباني رئيس مجلس الإدارة: إن «الفجيرة الخيرية» أطلقت العديد من المبادرات الإنسانية المجتمعية لصالح الأسر المتأثرة بالظرف الراهن، علاوة على تقديم تبرعات مادية وعينية، لشرائح المجتمع المتنوعة، مشيراً إلى أن «صندوق الإمارات وطن الإنسانية» الذي أنشئ تعزيزاً لجهود دولة الإمارات في الحد من تداعيات الفيروس الصحية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، يجسد مضامين التلاحم المجتمعي بين أفراد المجتمع.

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