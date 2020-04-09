حملة توعية عمالية لشرطة دبي

دبي (الاتحاد) نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي وفريق الأزمات والكوارث في دبي والجمعيات الأهلية، وعدد من شركات القطاع الخاص، حملة توعوية وبرامج تثقيفية طبية، تحت شعار «لاتشيلون هم» لفئة العمال في كل من مناطق المحيصنة –والقوز الصناعية- وجبل علي الصناعية ودبي للاستثمار.

وأكد العميد الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي أن الحملة تستهدف فئة كبيرة ومهمة، وهي فئة العمال، وأهمية توعيتهم بسبل الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) عبر الإرشادات الصحية والوقائية، وتوفير مواد وأدوات التعقيم، إلى جانب دعمهم بالاحتياجات الضرورية للحفاظ على صحتهم والاعتناء بها، بما يمكنهم من ممارسة حياتهم ومزاولة أعمالهم في القطاعات الحيوية.

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