«الداخلية» تحذر من التواجد في الأماكن العامة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

حذرت وزارة الداخلية الجمهور من التجمع أو الوجود في الأماكن العامة أو العزب الخاصة، أو المزارع في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وناشدت أفراد المجتمع كافة بالالتزام والبقاء في البيت، والأخذ بكافة التدابير الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، وعدم الخروج من البيوت إلا للضرورة والحالات القصوى التي تستدعي خروج الفرد من بيته ،أو لدواعي العمل، أو التجول بالسيارات الشخصية مع الالتزام بكمامة الوجه والإرشادات الصحية.

وحثت على الالتزام بالتعليمات التي تصدر من الجهات المعنية حول منع التجمعات، وألا يكون الخروج من المنزل إلا للضرورة أو لدواعي العمل، ولغرض شراء الحاجات الأساسية من الدواء والغذاء والتجوال الخاص بالسيارات الشخصية للعائلة من البيت الواحد ولثلاثة أشخاص كحد أقصى في كل سيارة من دون النزول للأماكن العامة مع الحفاظ على مسافات آمنة، والالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الجسدي.

كما حثت على عدم التوجه للمستشفيات إلا للضرورة، استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة في الدولة، والتي تصب في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم.