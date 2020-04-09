«دائرة سياحة أبوظبي» تتيح التعلّم والاكتشاف عن بُعد

أبوظبي (الاتحاد)

تطلق دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مبادرة «الثقافة للجميع» والتي تقدّم جميع مواقعها وبرامجها الثقافية للجمهور عبر محطات التواصل الاجتماعي لـ«ثقافة أبوظبي».

وتقدّم المبادرة محتوى ديناميكياًً من كل من منارة السعديات، وقصر الحصن، وبيركلي أبوظبي، والمجمّع الثقافي، وفن أبوظبي، ومبادرات التراث المادي والمعنوي، وغيرها من البرامج الثقافية التي تنظمها الدائرة.

وتسعى المبادرة لإيصال الجماهير إلى الأصول الثقافية في أبوظبي، من خلال تحويلها إلى منصات رقمية حيث تعمل هذه المواقع إلى جانب فرق من الخبراء والمهنيين المختصين لإنشاء محتوى ثقافي يتضمن مجموعة من الموضوعات المتخصصة، بما فيها الحرف التقليدية والفن المعاصر والمواقع التاريخية والموسيقى وفنون الأداء.

تم تصميم المبادرة لاستخدام الجمهور العام والتفاعل معها عبر قنوات التواصل الاجتماعي لـ«ثقافة أبوظبي» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس الدائرة: «نلتزم بالترويج ونشر الثقافة بكافة ألوانها لتصل إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، وقد أطلقنا (الثقافة للجميع) كوسيلة لمجتمع أبوظبي والإمارات والعالم بأسره لمواصلة التعلم وتوسيع آفاقهم حينما لا يكون متاحاً التواجد والتفاعل وزيارة المواقع جسدياً».

وأعرب عن أمله في أن تسهم (الثقافة للجميع) في تقوية إحساسنا بالوحدة وإبقاء قلوبنا وعقولنا منفتحة للإلهام أين ما كنا في العالم.

وينقسم المحتوى المقدّم في «الثقافة للجميع» تحت ثلاثة مواضيع، #ابتكر_الثقافة_للجميع، الذي يتيح الاطلاع على إرشادات وعروض توضيحية وبرامج تعليمية وتعليمات عبر الإنترنت والمشاركة من خلال إنشاء محتوى خاص بالمستخدم، بينما يوفّر #اكتشف_الثقافة_للجميع للجمهور فرصة اكتشاف الأصول الثقافية وزيارتها افتراضياًً عبر شبكة الإنترنت، من خلال لقطات الفيديو والتسجيلات والمواد الرقمية المنشورة الخاصة ببرامج وفعاليات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بما فيها الحفلات الموسيقية والجلسات الحوارية والمعارض الفنية والمهرجانات والمؤتمرات، ويقدّم موضوع #ملتقى_الثقافة_للجميع إمكانية التعرّف على الأفكار والمعارف المتنوعة لخبراء دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي القادمين من مختلف أنحاء العالم، حيث يمكن للجمهور حضور جلسات رقمية مع فنانين ومؤرخين وعارضين ومهندسين معماريين وغيرها الكثير.