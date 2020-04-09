دعم تربوي لأطفال الكادر الطبي والتمريضي في «خليفة الطبية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، إطلاق برنامج الدعم التربوي لأطفال أفراد الكادر الطبي في مدينة الشيخ خليفة الطبية.

وتهدف المبادرة التي تنظمها الدائرة، بالتعاون مع جامعة زايد، إلى مساعدة أعضاء الكادر الطبي والتمريضي الساهرين على حماية صحة وسلامة المجتمع في ظل انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19».

وستمكن المبادرة أولياء الأمور ممن لديهم أطفال في مدارس رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي من الحصول على الدعم التعليمي في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلم، وذلك مع البدء في تطبيق منظومة التعليم عن بُعد في الدولة.

ويشمل برنامج الدعم التربوي توفير المتابعة اليومية مع الطلبة أثناء الدراسة عن بُعد، وجلسات التدريس الفردي الهادفة لتقديم الدعم في المواد الأساسية، ومساعدة الطلبة في إتمام الواجبات والمشاريع الدراسية والاستعداد للاختبارات.

وسيتلقى كل طالب الدعم من معلم خاص يتابع تقدمه الدراسي حتى نهاية العام الدراسي الحالي في شهر يونيو، ويقدم الإرشادات التعليمية اللازمة، وذلك بإشراف فريق متفانٍ يتكون من متطوعين من أعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، والمحاضرين في جامعة زايد.

وأشارت معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيسة جامعة زايد إلى أن برنامج الدعم التربوي لأطفال الكادر الطبي والتمريضي في مدينة الشيخ خليفة الطبية يمثل أحد نماذج الشراكة المجتمعية الفاعلة في إمارة أبوظبي لتقديم الدعم وإبراز الامتنان لأولئك الساهرين على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع من فيروس «كورونا المستجد».

وقالت: «إن دولة الإمارات قدمت نموذجاً فريداً في التعامل مع الأزمة، سواء على مستوى اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بصورة سريعة ومرنة وحازمة، أو على مستوى المبادرات والبرامج المجتمعية والإنسانية لتقديم الدعم لمختلف فئات المجتمع، وعلى رأسهم أبناؤنا الطلبة.

وقد حرصنا على تخصيص الدعم لطلبتنا من أبناء الكادر الطبي والتمريضي في مدينة الشيخ خليفة الطبية، تقديراً منا لجهود هذا الكادر وتقديراً للوقت والتضحيات الكبيرة التي يبذلونها بعيداً عن أبنائهم وعائلاتهم وبيوتهم لضمان صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع».

وقالت معالي سارة مسلم رئيسة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: «نحن مدينون بالشكر لكافة أفراد الطاقم الطبي والتمريضي في مدينة الشيخ خليفة الطبية تقديراً لجهودهم وتضحياتهم في حماية جميع أفراد المجتمع بالرغم من بعدهم عن عائلاتهم، ونأمل أن تسهم هذه المبادرة في تخفيف العبء عنهم، ولو بشكل بسيط».

وأضافت معاليها: «يشكل إطلاق هذا البرنامج جزءاً من مجموعة من المبادرات والمشاريع التي اعتمدناها في دائرة التعليم والمعرفة خلال الفترة القصيرة الماضية للتعامل بسرعة وكفاءة ومرونة مع الآثار المترتبة على انتشار (كورونا)، وما تبع ذلك من إجراءات احترازية ووقائية على المستويين الوطني والعالمي. وسنواصل العمل مع جميع شركائنا في القطاعين العام والخاص لتقديم الدعم اللازم للطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، وذلك إيماناً منا بأن يحظى كل طفل على التعليم المناسب مهما كانت الظروف المحيطة».

وسيتم تفعيل برنامج الدعم التربوي الذي تقدمه دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وجامعة زايد للموظفين في مدينة الشيخ خليفة الطبية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.