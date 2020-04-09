تنظيم عمل أسواق الأسماك في إمارة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية التعميم رقم (5) لسنة 2020، بشأن تنظيم عمل المنشآت داخل أسواق الأسماك في إمارة أبوظبي، تماشياً مع إجراءات للوقاية من فيروس كورونا، بالتنسيق والتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة البلديات والنقل والجهات التابعة لها وجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك.

وحددت دخول المستهلكين لأسواق الأسماك على فترتين، صباحية تبدأ من 09:00 صباحاً إلى 12:30 ظهراً، ومسائية من 05:30 عصراً إلى 07:30 مساءً.

كما حددت القدرة الاستيعابية لكل سوق والحد الأقصى لعدد المستهلكين بحسب عدد الدكك الموجودة فيه، بمعدل مستهلك واحد لكل دكتين، فالسوق الذي يحتوي على 30 دكة فإنه سيسمح بدخول 15 مستهلكاً في آنٍ واحد كحد أقصى، على أن لا تتجاوز رحلة التسوق مدة 15 دقيقة للشراء والخروج من السوق، ومن ثم السماح لمجموعة أخرى بالدخول.

وفيما يتعلق بمزايدات الأسماك أكدت أنه سيتم السماح بتنظيم المزايدات من الساعة 06:30 صباحاً إلى الساعة 09:00 صباحاً، ومنع المزادات الجماعية لتقتصر فقط على الطرق الفردية، بالإضافة إلى عزل منطقة المزايدات بموقع بعيد عن المستهلكين.

وألزمت «الهيئة» إدارة هذه الأسواق بتطبيق إجراءات احترازية مكثفة كإحكام الرقابة على بوابات الدخول والخروج الخاصة بأسواق السمك بالتنسيق مع دوريات الشرطة لمنع دخول المستهلكين بشكل عشوائي، ومنع دخول الأشخاص غير المرتدين للكمامات، وتوفير أجهزة لقياس درجات الحرارة للزوار قبل الدخول ومنع دخول أي زائر تزيد حرارته عن 37.5 درجة وتوفير القفازات للزائرين قبل الدخول، ووضع مواد التعقيم عند بوابة الدخول والخروج وإلزام جميع الزوار بالتعقيم عند الدخول والخروج. وشددت على ضرورة توفير برنامج تعقيم فعال للسوق والمرافق بشكل يومي باستخدام المواد المعتمدة قبل وبعد كل فترة بيع (الصباحية، المسائية)، والتزام جميع العاملين بالدكك بالاشتراطات الصحية لنشاط بيع وتجارة الأسماك والإجراءات الوقائية من خلال ارتداء الكمامات والقفازات خلال جميع أوقات العمل، ومنع الزائر من ملامسة المنتجات، وتنظيم وقت الانتظار وأعداد المستهلكين عند دكك تنظيف الأسماك ومراعاة مسافة لا تقل عن (1.5 متر) بين الأشخاص، إضافة إلى توفير التهوية المناسبة بالسوق والمرافق لضمان دخول هواء نظيف إلى الموقع.