رأس الخيمة (الاتحاد) تواصل دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة البرنامج الوطني للتعقيم في العديد من مناطق الإمارة، والتي جرى تقسيمها إلى 9 قطاعات.

وكانت شرطة رأس الخيمة خصصت 102 دورية في الميدان، دعماً لخطط برنامج التعقيم الوطني في كافة طرق وأحياء رأس الخيمة، بما يضمن تعزيز مؤشر الشعور بالأمن والأمان، ويسهل من مهام برنامج التعقيم الوطني، الذي دشنته دائرة الخدمات العامة، بالتعاون مع فريق إنقاذ الإمارات والبلدية.

وقال المهندس عيسى الشامسي نائب مدير الخدمات العامة: إن الدائرة وفرت كافة المعدات اللازمة من مركبات، وأدوات ومواد التعقيم المناسبة، وموظفين لديهم الخبرة والكفاءة العالية في مجال التعقيم، وتم تزويدهم باللباس المناسب، والنزول إلى الميدان لمباشرة أعمال التعقيم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 102 دورية في رأس الخيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.