73 ألف ساعة عمل لـ«التعقيم» في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أكد مركز إدارة النفايات في أبوظبي «تدوير» أن 1100 فني ومشرف وعامل يتواجدون يوميا لتنفيذ المهام المطلوبة في برنامج التعقيم الوطني.

وأوضح الدكتور سالم الكعبي مدير عام مركز «تدوير» أن منفذي برنامج التعقيم من العمال والمهندسين والمشرفين والفنيين يبذلون قصارى جهدهم يومياً لتنفيذ البرنامج اليومي للتعقيم.

وأبلغ «الاتحاد» أنهم نفذوا منذ بدء البرنامج في 26 مارس وحتى الخميس الماضي 72600 ساعة عمل، متوجهاً بالشكر لكافة العمال للدور الكبير الذي قاموا به وما زالوا مستمرين بتنفيذ البرنامج وفق الخطة الموضوعة.

وأكد أنه يتم أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتوفير عناصر الأمان للعاملين من حيث ملابس التعقيم، كما أن كافة المواد التي يتم استخدامها آمنة للإنسان والبيئة.

وكشف مركز إدارة النفايات في أبوظبي «تدوير»، عن أن برنامج التعقيم الوطني، خلال أول عشرة أيام من انطلاقه، تمكن من تغطية 195 منطقة وحوضاً بمساحة 4095 كيلومتراً على مستوى إمارة أبوظبي، تم خلالها تعقيم 44266 أصلاً.

وأكد أن المرحلة المقبلة من برنامج التعقيم، تتضمن خطة عمل يومية تستهدف المناطق الحيوية التي يكثر ارتياد الناس لها، بالإضافة إلى جسور المشاة والأنفاق والأماكن العامة على مستوى الإمارة، بما يعني استمرار تقييد الحركة المرورية من الساعة الثامنة مساءً، وحتى السادسة صباحاً.

وأوضح الكعبي أن المركز اعتمد في تنفيذ برنامج التعقيم على 53 معدة، ومعدل الغسيل اليومي للحاويات بلغ 6080 مرة، لافتاً إلى تعاون تنفيذ برنامج التعقيم الوطني بالتعاون مع دائرة البلدية والنقل ممثلة ببلديات أبوظبي، والعين، ومنطقة الظفرة، والدفاع المدني، وشرطة أبوظبي، ومتطوعين من البرنامج الوطني التطوعي للاستجابة في حالات الطوارئ «ساند».