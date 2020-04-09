125 متطوعاً من «ساند» يشاركون في حملة التعقيم

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) يشارك 125 متطوعاً ومتطوعة ببرنامج «ساند» التابع لمؤسسة الإمارات في حملة التعقيم الوطني المنتشرة على مستوى الدولة حيث يباشرون مهام عدة منها شراء معدات وأدوات التعقيم وإرشاد الفرق والأفراد الذين ينفذون عمليات التعقيم والمشاركة فيها.

وقال مسعود الحوسني مدير البرنامج الوطني التطوعي للاستجابة لحالات الطوارئ «ساند»: «إن المتطوعين يؤدون دوراً مهماً في دعم الجهات الرسمية خلال الأزمة الحالية لمكافحة فيروس كوفيد 19، ويعملون وفق الأدوار الرئيسة المكلفين بها فيما يخص عمليات التعقيم أهمها توجيه وتوعية العمال قبل البدء في عملية التعقيم وتعريفهم بالإرشادات اللازمة والطريقة السليمة لارتداء بدلات الوقاية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم خلال أوقات التعقيم.

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