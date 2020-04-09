«تسوّق بأمان».. حملة في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

انطلقت حملة «تسوّق بأمان» المعنية بتوعية المستهلكين والعاملين في منافذ البيع ومراكز التسوق بإمارة رأس الخيمة بأهمية اتباع التدابير الوقائية لمكافحة عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

جاءت الحملة بتنظيم من دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، حيث تواجدت فرق الحملة في عدد من منافذ البيع، والتقت العاملين وأصحاب المنافذ والمستهلكين.

وقال الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة: إن الحملة التي انطلقت أمس الأول، وتستمر حتى الأسبوع المقبل تتمثل في تشكيل فرق من الدائرة، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية في شرطة رأس الخيمة تعمل على تنفيذ حملات ميدانية على كافة منافذ البيع المنتشرة في الإمارة بهدف توعية العاملين والجمهور المستهلك بأهمية اتباع مختلف الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال فيروس كورونا المستجد.

وذكر أن الفريق المخصص لتنفيذ هذه الحملة تواجد في 22 منشأة خلال اليومين الماضيين من انطلاق الحملة، والتقى المستهلكين والعاملين على اختلاف جنسياتهم ووجه لهم النصائح، وأهم الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها المنطقة للتمكن من التصدي لهذا الفيروس.

وأشار إلى أن الحملة أكدت ضرورة وضع منافذ البيع المختلفة لأهم المستلزمات الوقائية التي تضمن سلامة المستهلك والعاملين أثناء وجودهم في المنفذ للتبضع أو تقديم الخدمات المختلفة ومنها وضع الكمامات والقفازات لكي يتسنى لهم استخدامها.

ولفت إلى أن الحملة وجهت أصحاب تلك المنافذ بضرورة وضع الحواجز، سواء من الزجاج أو البلاستيك والتي تعمل كفاصل بين الموظف العامل في «الكاشير» والمستهلك إلى جانب وضع نقاط التباعد، وخاصة في الأقسام التي تشهد زحاماً بخلاف الأخرى ومنها أقسام الخضار والفاكهة واللحوم، وكذلك ضرورة قياس درجة حرارة المستهلكين والعاملين قبل الدخول إلى المنشأة.

وذكر أن المنافذ غير الملتزمة بتلك التدابير تم توجيهها إلى البدء بتطبيقها وتقديم بعض المقترحات التحسينية التي وجب عليها تنفيذها خلال 48 ساعة، ليتم بعدها التفتيش للتحقق من مدى التزامها.

وأكد النقبي ضرورة تواصل المنشآت مع الشرطة المجتمعية في حال عدم التزام الأفراد بتطبيق التدابير الاحترازية، سواء الامتناع عن قياس الحرارة، أو لبس الكمامات، وغيرها لكي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمه بحقهم.

وأوضح العميد عبدالله علي منخس، مدير عام العمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أن الشرطة المجتمعية بحضور المقدم عبدالله عبد الرحمن الزعابي رئيس قسم توعية المجتمع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة نفذت عدداً من الجولات التوعوية على المحال التجارية على مستوى الإمارة للتأكد من إيصال الرسالة للجميع، والمتمثلة في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للموظفين وأفراد المجتمع. وأضاف: تشمل التدابير المتخذة تطهير وتعقيم العربات والأرضيات ومماسك الأبواب والثلاجات، وإلزام الموظفين بها حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».