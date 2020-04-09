موقع «تصاريح الخروج» في دبي فعال وسريع

تحرير الأمير (دبي)

قال العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن الموقع الإلكتروني لتسجيل تصاريح الخروج، خلال فترة تقييد حركة المركبات، يعمل بفاعلية كبيرة، ويستوعب تسجيل 1200 تصريح في الدقيقة، رغم الضغط الكبير عليه، مشيراً إلى توفير خط ساخن مجاني لتلقي الاستفسارات.

وأعلن عن فتح شارع خامس للعبور من خلال إمارة دبي إلى إمارة أبوظبي أو القادمين منها إلى المناطق الشمالية، وهو شارع الشيخ زايد، بالإضافة إلى «الإمارات، والشيخ محمد بن زايد، ودبي- حتا، ودبي العين». وأوضح المزروعي، أنه تم إلغاء حظر مرور الشاحنات كي لا تقف على جانب الطرقات، كما تم التواصل مع جميع شركات النقليات العامة لتوعية سائقيها بالإجراءات الجديدة، المرتبطة بالمرور والمخالفات.

وأضاف مدير الإدارة العامة للمرور: «إن إلغاء مخالفات الرادار في اليوم الأول من تمديد التعقيم الوطني كان مكرمة من القيادة الرشيدة، في ظل ارتباك البعض، وعدم إلمامهم بآليات القرار، لكن تم تفعيل نظام المخالفات في اليوم الثاني»، مؤكداً أن هذا الإجراء حماية للناس، والعمل على التباعد الجسدي في ظل الظروف الراهنة، ومن أجل الحفاظ على سلامتهم.