120 دورية لتسهيل «التعقيم» بالشارقة

أحمد مرسي (الشارقة) أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة استمرار الدوريات الأمنية خلال الفترة المقررة لتطبيق برنامج التعقيم الوطني، من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، احترازياً للتصدي لفيروس «كورونا» والتقليل من انتشاره.

وأفاد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بأن الدوريات الأمنية والتنظيمية تقوم بمهامها خلال ساعات التعقيم وبصورة يومية، حيث تبلغ هذه الدوريات نحو 120 دورية تنتشر في شوارع الإمارة.

وقال: إن الدوريات تقوم بأدوار الدعم والترتيب والتنظيم لعمل هذه الفرق وبصورة يومية، داعياً كافة أفراد المجتمع إلى ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود في هذه الظروف الاستثنائية، والالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية بعدم الخروج من المنازل إلا للحالات الضرورية، والذين تتطلب طبيعة عملهم ومهامهم النزول خلال تلك الفترة.

وذكر أن هناك رسائل تنبيهية تبث بصورة يومية عبر الهواتف المتحركة لقاطني الإمارة تسبق فترة بدء البرنامج بنصف ساعة ومن ثم رسالة أخرى تعلم ببدء التعقيم، وبلغات عربية وإنجليزية وبالأردو، لتعلم الجميع ببدء التعقيم.

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