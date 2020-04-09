«تنفيذية أبوظبي»: لجنة للشكاوى برئاسة ذياب بن محمد

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل لجنة الشكاوى والتظلمات برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي العهد.

ونص القرار على عضوية كل من: القائد العام لشرطة أبوظبي، ورئيس دائرة تنمية المجتمع، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ووكيل دائرة الإسناد الحكومي، ومدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي، وممثل من دائرة البلديات والنقل لا يقل عن درجة مدير تنفيذي.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة في إحالة بعض المواضيع لأي من الجهات الحكومية أو اللجان الفرعية الأخرى لدراستها وإبداء الرأي فيها، كما يحق للجنة عند نظرها للشكاوى إحالة الموظفين المتسببين في موضوع الشكوى للتأديب وفق النظم المتبعة، وذلك في حال ثبوت إهمالهم أو تقصيرهم، علاوة على أية مهام أخرى تكلف بها من قبل اللجنة التنفيذية.

كما أصدرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية.

ونص القرار على عضوية كل من: رئيس دائرة الثقافة والسياحة، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، وكيل دائرة المالية، وكيل دائرة الطاقة، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في دائرة البلديات والنقل.

وتشرف لجنة الشؤون الاقتصادية على كافة شؤون الاقتصاد والمالية العامة في الإمارة، في مجالات بيئة الأعمال، المحفزات الاقتصادية، المناطق الاستثمارية والحرة، الاستثمارات الحكومية، الأسواق المالية والتمويل، التطوير السياحي، الصناعة، الجمارك، الشؤون اللوجستية الاقتصادية، الشؤون المالية للحكومة، الشركات، القطاع العقاري، الإحصاء، المشتريات الحكومية، تطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة، وأية مواضيع أخرى تحددها اللجنة التنفيذية.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة في البت في المناقصات والممارسات والأوامر المباشرة والأوامر التغييرية والأعمال الإضافية وغرامات التأخير والدفعات المستحقة للمقاولين والاستشاريين في عقود النفقات التشغيلية وفي حدود نصابها المالي، البالغ 250 مليون درهم.

كما تختص اللجنة بالتأكد من تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية الشاملة المعتمدة من المجلس التنفيذي وتقييمها بشكل دوري، ومراجعة السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والبرامج ورفعها إلى اللجنة التنفيذية، واقتراح المبادرات والسياسات لتطوير المجالات التي تشرف عليها اللجنة ورفعها إلى اللجنة التنفيذية.

وتتولى اللجنة مراقبة وتقييم أداء الجهات الحكومية في المجالات التي تشرف عليها اللجنة من حيث تنفيذ التشريعات والاستراتيجيات والأهداف والبرامج والخدمات والميزانيات وقرارات المجلس التنفيذي ولجانه بشكل دوري، واتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان تحقيق أهدافها ورفع تقرير ربع سنوي إلى اللجنة التنفيذية. وتختص اللجنة بدراسة الطلبات المتعلقة بفرض الرسوم والأثمان والتعرفات المرفوعة من كافة الجهات الحكومية ورفع التوصية بشأن للجنة التنفيذية.

كما أصدرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل لجنة جودة الحياة، برئاسة رئيس دائرة تنمية المجتمع.

ونص القرار على عضوية كل من: رئيس دائرة الصحة، ورئيس دائرة التعليم والمعرفة، ووكيل دائرة تنمية المجتمع، ووكيل دائرة الثقافة والسياحة، ووكيل دائرة الإسناد الحكومي، ومدير عام القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وممثل من دائرة البلديات والنقل، بدرجة لا تقل عن مدير تنفيذي.

وستشرف لجنة جودة الحياة على كافة شؤون المجتمع في الإمارة، في مجالات التعليم، والصحة، والزراعة، والرياضة، والإسكان، والموارد البشرية والتوطين، والعدل والأمن والسلامة، والأسرة والطفولة، والمعاشات، والثقافة، وأي مجالات أخرى تحددها اللجنة التنفيذية.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة في الإشراف على ومتابعة مؤشرات جودة الحياة في إمارة أبوظبي، ووضع الخطط اللازمة لتحسينها مع الجهات المعنية والإشراف على تنفيذ هذه الخطط، والبت في المناقصات والممارسات والأوامر المباشرة والأوامر التغييرية والأعمال الإضافية وغرامات التأخير والدفعات المستحقة للمقاولين والاستشاريين في عقود النفقات التشغيلية، وفي حدود نصابها المالي البالغ 250 مليون درهم.

كما تتضمن اختصاصات اللجنة، التأكد من تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية الشاملة المعتمدة من المجلس التنفيذي وتقييمها بشكل دوري، إضافة إلى مراجعة السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والبرامج ورفعها إلى اللجنة التنفيذية. وتعمل اللجنة على اقتراح المبادرات والسياسات لتطوير المجالات التي تشرف عليها ورفعها إلى اللجنة التنفيذية، ومراقبة وتقييم أداء الجهات الحكومية في المجالات التي تشرف عليها من حيث تنفيذ التشريعات والاستراتيجيات والأهداف والبرامج والخدمات والميزانيات وقرارات المجلس التنفيذي ولجانه بشكل دوري، واتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان تحقيق أهدافها. كما أصدرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل لجنة البنية التحتية برئاسة رئيس دائرة البلديات والنقل.

نطاق عمل لجنة التظلمات

يتضمن نطاق عمل لجنة الشكاوى والتظلمات، النظر في كافة الشكاوى والتظلمات المقدمة على الجهات والشركات الحكومية، باستثناء الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالموارد البشرية وشؤون الموظفين.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة في النظر والبت في الشكاوى والتظلمات المقدمة من الأفراد والشركات والمقاولين على الجهات والشركات الحكومية، والوقوف على أسباب الشكاوى، وتوجيه الجهات لحلها ومتابعة أدائها، وتشكيل لجان أو فرق عمل من الجهات الحكومية أو خارجها لدراسة مواضيع محددة ومتابعة أعمالها.