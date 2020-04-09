10 ملايين درهم من «مجموعة بن حم»

أبوظبي (الاتحاد)

قدمت مجموعة بن حم، دعماً بقيمة 10 ملايين درهم لعدد من الأسر المقيمة من ذوي الدخل المحدود، في مجالات التعليم والصحة والسكن وذلك من أجل تخفيف العبء عن كاهل هذه الأسر وتوفير مقومات العيش الكريم لها.

وأكد الشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، أن قيادة دولة الإمارات لم تترك جانباً إلا وقدمت الدعم فيه لسكان دولتنا من مواطنين ومقيمين، ودورنا الآن أن نكمل مسيرة الخير التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويسير على نهجه قادتنا الكرام، في مد يد العون لكل محتاج، والمجموعة تواصل ما بدأته منذ تأسيسها في دعم الأسر المتعففة من المقيمين، لنكون كلنا في صف واحد ويداً واحدة في مواجهة مختلف التحديات.

وقال: «تعودنا في بلاد زايد أن يعم خير الدار على الجميع، وأن نصطف جميعاً خلف توجيهات قيادتنا لبذل الغالي والنفيس لمواجهة أي أزمة أو ظروف طارئة، فكلنا اليوم نسير وفق توجهات القيادة الحكيمة، ونعمل تحت ظلها لجعل بلادنا الأقوى، والسباقة دائماً للمبادرات الإنسانية، ومساعدة المحتاجين، وهذا ما سنعلمه للأجيال القادمة أيضاً».

وأشار ابن حم إلى أن خدمة المجتمع واجب وطني على كل من يستطيع أن يقوم بذلك، وتحقيق الأهداف والطموحات الوطنية هو هدف نسعى إليه دوماً.