350 وحدة ضوئية زينت العين احتفاء بشهر رمضان

العين (الاتحاد) بدأت بلدية مدينة العين تزيين شوارع المدينة بإضاءات وتصاميم ملونة، تمهيداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث باشرت فرق البلدية تركيب التشكيلات الهندسية التي غطت أغلب شوارع المدينة الرئيسة وميادينها العامة.

وقالت المهندسة ناهد الظاهري رئيس فريق زينة شهر رمضان إن بلدية مدينة العين استخدمت ما يقارب 350 وحدة مضيئة تمتد على مسافة 50 كيلو متراً، وشملت العديد من شوارع المدينة الرئيسة ومنطقة المركز الإداري ووسط المدينة، بالإضافة إلى مداخل المدينة، وعدد من الدوارات، مثل دوار البلدية، ودوار توام ودوار الجبل، وكذلك التقاطعات الضوئية الرئيسة للمدينة. وأوضحت أنه تم اختيار أفضل التصاميم والأشكال للزينة والإضاءات لتتناسب مع روحانية المناسبة، وتعكس الأجواء الرمضانية، مع مراعاة استخدام جميع الزينات الموفرة للطاقة.

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