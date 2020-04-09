الامارات | كابينة متحركة تحمي مفتشي جمارك دبي من «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن كابينة متحركة تحمي مفتشي جمارك دبي من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتخذت إدارة الشؤون الإدارية في جمارك دبي إجراء احترازياً جديداً، ضمن الإجراءات التي تتخذها لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ودعم جهود الدولة في مكافحة هذا الفيروس، تمثل في تنفيذ ممر المفتش الجمركي الآمن، الذي يهدف إلى حماية كادر التفتيش الجمركي، وتعقيمهم، قبل البدء في العمل الميداني الخاص بهم.

وينسجم الممر الآمن مع قرارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والجهات الصحية في الدولة.

ونفذ الممر على شكل كابينة متحركة، تحتوي على عدد من الأجهزة الرئيسة، وتتضمن مقياساً حرارياً ذكياً ناطقاً، يُخبر بدرجة حرارة الشخص فوراً، ومغسلة تعمل بالمضخات من خلال الضغط بالقدم للحصول على المياه دون الحاجة للمسها باليد، إضافة إلى التعقيم الشامل للمفتش من خلال أجهزة رش آمنة، إلى جانب معدات السلامة الأساسية كالقفازات والأقنعة الواقية واللباس الواقي الكامل للجسم.

Advertisements

وأكدت مدير إدارة الشؤون الإدارية، المهندسة خولة إبراهيم السليس، أن ممر المفتش الجمركي الآمن نفذ في مركز جبل علي الجمركي كمرحلة أولية، قبل تعميمه على المراكز الجمركية في مراحل متتالية لاحقاً.

وقالت إن الدائرة نفذت مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للمفتشين في المراكز الجمركية قبل تأدية عملهم، حيث تقوم الدائرة بتعقيم الشاحنات العابرة في مركز جمارك حتا الحدودي قبل عملية التفتيش الجمركي، حرصاً منها على سلامة ضباط التفتيش والعاملين بالمركز.